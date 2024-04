Info trafic: quel est l'état de la circulation ce vendredi matin?

07h37

Un vendredi matin très calme

L'accident à Vilvorde sur le ring intérieur a été dégagé mais les files restent : vous ralentissez 30 minutes entre Expo et Machelen.

Les seules autres files repérées ce matin sont celles avant le Tunnel de Tervuren vers le Carrefour Léonard : +10 minutes.

On vous rappelle également que le chantier au carrefour Léonard et la découverte de problème de stabilité provoqueront dès la semaine prochaine (mardi) la fermeture de la bretelle vers Waterloo quand vous venez d'Auderghem via la E411.

