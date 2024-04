Malgré des prix qui grimpent, le Diesel pourrait diminuer dans les prochains jours: "On a un peu plus de quantité sur le marché"

Cependant, bonne nouvelle : le prix du diesel pourrait légèrement diminuer dans les prochains jours. Et ce, parce que la demande est plus faible. Olivier Neirynck, directeur technique de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants, explique : "Si la situation géopolitique ne s'envenime pas, on devrait assister à une diminution, certes pas énorme, du Diesel au niveau du prix maxima officiel pour ce vendredi".

Mais pourquoi cette baisse intervient-elle maintenant ? "Parce qu'on arrive à la fin de l'hiver et qu'il y a un peu moins de consommation de mazout de chauffage. Et alors que le Diesel est le même produit, on a un peu plus de quantités sur le marché. Et l'offre et la demande réagissent pour avoir, sous réserve, une diminution".

À noter qu'en France, pour contrer les hausses des prix de l'essence, une pétition a été diffusée auprès des parlementaires. Ils veulent faire pression sur le gouvernement pour obtenir un blocage des prix à 1.50 euro le litre.