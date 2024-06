Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

07h39 La situation est assez calme La situation est assez calme, ce matin, sur nos routes. Beaucoup de petites zones de ralentissements ne dépassant pas 5 minutes. C'est un peu plus long sur le ring intérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard (+7 min) puis entre Expo et Machelen (+15 min) vers Zaventem et bien entendu avant le rétrécissement de la chaussée à Tervuren: +20 min en direction de Waterloo. 10 minutes à ralentir en venant de Liège sur l'E40 entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen. Sur l'E411 en venant de Namur, vous ralentirez 5 minutes depuis Daussoulx suite à la zone de chantier puis 6 minutes à Hoeilaart vers le Carrefour Léonard.

07h13 Des ralentissements sur le ring de Bruxelles On rappelle cet accident sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Melles en direction de Tournai. La bande de droite est obstruée par un camion en ciseau. Sur cette E429, vous ralentissez en direction de Bruxelles 6 minutes au niveau de Bierghes et puis plus loin entre Lembeek et Halle (+5 min). À Bruxelles, des ralentissements sur le ring intérieur en direction de Zaventem : entre Expo et Machelen (+15 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuen vers Waterloo (+10 min). Dans l'autre sens, vous ajoutez 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard et 5 petites minutes entre Dilbeek et Anderlecht-Sud vers Halle. Les files débutent aussi sur l'E411 Namur-Bruxelles : +2 min de Jezus-Eik au Carrefour Léonard et sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+2 min). Vous ralentissez enfin sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Besonrieux et Feluy en direction de Bruxelles (+5 min).

06h33 Un camion en ciseau en direction de Tournai Un accident est signalé sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Melles en direction de Tournai. La bande de droite est obstruée par un camion en ciseau. L'entrave à la circulation est légère. À Bruxelles, les ralentissements sur le ring intérieur en direction de Zaventem : entre Zellik et Jette (+2 min), plus loin entre Expo et Machelen (+8 min) et avant les quatre bras de Tervuen vers Waterloo (+10 min). Quelques légères files aussi sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard (+5 min) et sur l'E29 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et la Chaussée de Mons (+2 min).