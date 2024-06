Et la meilleure université belge est...

Deuxième université belge: l'UGent, qui pointe à la 169e place. L'université gantoise perd ainsi dix places, elle qui avait déjà régressé l'an dernier. La première université francophone est l'UCLouvain, qui se classe à la 203e position. L'an dernier, elle se situait à la 180e place. L'Université libre de Bruxelles (ULB) n'est pas loin derrière, à la 230e place, elle qui se positionnait 189e l'année passée.

L'UAntwerpen et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) restent dans le top 300, respectivement à la 267e place et la 278e place. Chacune recule de près d'une vingtaine de places. L'ULiège affiche, au contraire, une belle progression, pointant à la 396e place, contre 421e l'an dernier. L'UHasselt reste, elle, stable (554e, contre 551e l'année passée).

Le QS World University Rankings est publié chaque année depuis 2004. Le classement est établi sur base de neuf critères, parmi lesquels la réputation académique, le nombre moyen de citations par faculté et la réputation en tant qu'employeur ont le plus de poids. Il est dominé, comme l'an dernier, par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Suivent l'Imperial College London, l'Université d'Oxford, l'Université d'Harvard et l'Université de Cambridge.