Exit le Code de la route, voici le Code de la voie publique: découvrez tout ce qui va changer sur nos routes

Tout d'abord, plus de 45 nouveaux panneaux et symboles entreront en vigueur pour un partage plus équilibré et une meilleure cohabitation entre les usagers. Cette modernisation des règles de la circulation se veut plus en phrase avec les évolutions des déplacements des Belges.

Un des objectifs majeurs de ce nouveau code est d'également lutter contre l'hécatombe routière, et de réduire de moitié le nombre de blessés graves et de tués en 2030, pour arriver à zéro tué sur les routes en 2050. Un sacré défi, assurément.

Selon les autorités, ce code de la voie publique sera plus lisible et contribuera à une meilleure sécurité de tous les usagers sur la route. À ce sujet, la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry, explique : "L'idée ici avec le code de la voie publique, c'est d'améliorer la lisibilité du code et de toute une série de panneaux. Et aussi d'intégrer davantage tout ce qui est mobilité active pour conscientiser l'ensemble des usagers de la voie publique".

"En un demi-siècle, la mobilité et les besoins ont fortement évolué, avec l'apparition de nouvelles façons et habitudes de se déplacer. C'est pourquoi il était temps de rétablir l'équilibre du partage de l'espace public entre les modes de déplacement et sortir d'un modèle 'auto-centré' afin de garantir une cohabitation apaisée", précise le Ministre George Gilkinet.

Réussir son permis, bientôt plus facile ?

Pour celles et ceux souhaitant passer leur permis de conduire, cela pourrait bien s'avérer plus facile, et ce, grâce à des règles plus logiques. "Le permis sera peut-être plus facile à passer, non pas au niveau des examens, mais peut-être au niveau de l'assimilation du code. (...) L'objectif ici avec le Code de la voie publique c'est la simplification des règles et les rendre plus claires", précise Camille Thiry.

Toutefois, que les usagers de la route se rassurent : il ne s'agit pas d'une refonte totale des règles existantes. Grâce au fait de pouvoir s'approprier facilement et rapidement ces nouvelles règles, l'application du nouveau code pourra se faire de façon plus efficace et sans incompréhensions.