Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi après-midi?

16h00

Trafic très perturbé autour de Bruxelles

On constate des embouteillages tout autour de la capitale. Le trafic est perturbé en raison notamment de la mobilisation des agriculteurs et de leur sortie actuelle de la ville. V igilance sur le ring intérieur (entre Groot-Bijgaarden et Jette, entre le Boulevard de Smeet-De Naeyer et Heysel).

La N1 Bruxelles (R21) vers Malines entre Budasteenweg et Stationlei est également particulièrement pertubée. La vitesse est réduite à 20km/h.

Le trafic est aussi perturbé sur la N8 Bruxelles (R20) vers Ninove.