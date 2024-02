Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

Toujours en région de Charleroi, vous ralentissez 15 minutes entre Gosselies-Ouest et Lodelinsart suite à un chantier débutant aujourd'hui en direction de Charleroi entre les ponts de Jumet et de Lodelinsart.

Le convoi venant de Namur se situe entre Bierges et Hoeilaart (+15 min)

Un peu plus loin, la circulation est TOTALEMENT A L'ARRET entre Wauthier-Braine et Ruisbroek (+2 heures)

Le convoi venant de l'E429 Tournai-Bruxelles provoque pas mal de ralentissements autour de Hal dont 15 minutes entre Tubize et Hal.

C'est le convoi venant de Liège qui vous ralentit le plus sur la E40 avec 1 heure de perdue entre Hélécine et Boutersem.

Fermeture des tunnels bruxellois en direction du centre à savoir le Tunnel Reyers - Tervuren - Cinquantenaire et Loi.

Plus loin sur le ring intérieur, vous perdez toujours 1h30 entre Hal et Ruisbroek en direction de Grand-Bigard.

De multiples zones de ralentissements consécutives sur la E19 Mons-Bruxelles entre Familleureux et Haut-Ittre.

Un autre convoi se dirige vers Bruxelles sur l'E411 et se trouve dans la zone de chantier entre Daussoulx et Aische-en Refail. (+20 minutes au total)

Vous ralentissez ainsi 20 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Landen et Hélécine

On commence par un accident sur l'A604 à hauteur de Grâce-Hollogne en direction de Bierset. La bande de gauche est obstruée.

07h14

Voici les axes à éviter ce lundi matin

On attend donc pas mal de tracteurs dans la capitale ce matin. Il devraient arriver via la Chaussée de Mons, la Chaussée de Louvain et l'Avenue de Tervuren qui sont donc à éviter.

Une colonne de tracteurs venant de la région liégeoise avance et se trouve pour l'instant entre Waremme et Landen et vous ralentit 20 minutes.

Une autre colonne de tracteur est repérée sur l'E411 au niveau d'Eghezée. (Une quinzaine de minutes de perdues depuis Daussoulx)

Des ralentissements sont aussi constatés plus que probablement lié aux colonnes de tracteurs sur l'E19 en direction de Bruxelles entre Familleureux et Nivelles (+ 15 min), sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Marcq et Enghien.

A Bruxelles, de gros soucis de circulation sont repérés sur le ring intérieur entre Wauthier-Braine et Ruisbroek où vous perdrez 1h30 en direction de Grand-Bigard.