Colère du monde agricole: les revendications des agriculteurs ont-elles changé?

Que veulent ces agriculteurs toujours en colère ? Ils demandent des mesures concrètes et plus des promesses avec une priorité : un revenu digne. Les représentants de la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) ont depuis longtemps dressé la liste de leurs revendications . Elles n’ont pas changé depuis le début des manifestations, il y a quelques semaines.

Les agriculteurs demandent notamment une simplification administrative, des salaires décents mais aussi une régulation des échanges internationaux, une loi de la restauration de la nature cohérente et puis un rétablissement des droits de douanes à l’échelle européenne.

Selon la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), la Commission européenne avait promis des solutions à la fois rapides et structurelles à la situation de crise que connaît actuellement le secteur agricole, mais finalement elle ne propose que des ajustements minimes, largement insuffisants pour leur assurer un avenir serein. Ils estiment que la Commission rejette la patate chaude aux Etats membres ou aux régions et qu’elle ne propose finalement que des engagements illisibles et sans timing.

Pour conclure, selon eux, il n’y a donc toujours aucune piste concrète. Les agriculteurs ne se sentent pas entendus ou en tout cas pas écoutés. Ils sont prêts à manifester jusqu’à ce qu’on leur propose des solutions à la hauteur de leur espérance.