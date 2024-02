Colère du monde agricole: des centaines de tracteurs attendus à Bruxelles, des colonnes convergent vers la capitale

Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre.

La police fédérale indique que "plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales".

Ces fermetures sont consécutives à l'action des agriculteurs qui vont investir le quartier européen dès 10h00 ce lundi. Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 08h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise.

Les tunnels bruxellois Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du Centre, fait savoir lundi matin vers 06h00, Bruxelles Mobilité sur X (anciennement Twitter). C'est le cas également des stations de métro Schuman et Maelbeek, indique la police Bruxelles Capitale Ixelles sur X.

Le-Grand sur la E411/A4, à hauteur de Hélécine sur la E40/A3 et de Tubize sur la E429/A8. Les agriculteurs se font entendre depuis plusieurs semaines contre des règles européennes qu'ils estiment trop strictes en matière d'environnement et la baisse de leurs revenus.

Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront donc de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre. En termes de mobilisation, "il est difficile de dire s'il y aura plus ou moins de monde que lors de la première action, où environ 1.300 tracteurs étaient présents", a précisé Guillaume Van Binst. Plusieurs centaines de véhicules agricoles sont néanmoins attendus dans les rues de Bruxelles.

"L'Europe doit mieux protéger son agriculture"

La FJA regrette dans un communiqué qu'"aucune réponse structurelle que la fédération défend n'a été mise au menu du Conseil Agriculture de ce lundi". "La Commission ne propose que des ajustements minimes dont certains ne concernent même pas notre région, rejette volontiers la patate chaude aux États membres ou aux régions, ou vient avec des engagements illisibles et sans timing...", déplore-t-elle. "La colère ne désemplit certainement pas."