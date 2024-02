Les Bruxellois injustement privés d'environ 4.500 logements ? Ces habitations vides sont en infraction

Selon les chercheurs, mandatés par la ministre bruxelloise du Logement, Nawal Ben Hamou (PS), les Bruxellois sont probablement injustement privés d'environ 4.500 logements. Un ordre de grandeur moins important que celui fantasmé jusqu'à présent, rapporte ce lundi le journal Le Soir.

Pour arriver à ces conclusions, des chercheurs de l'ULB et de la VUB ont construit leur modèle, qui sera réévalué dans cinq ans, en deux temps, explique Le Soir. D'abord en croisant une série de bases de données. Aidés par des algorithmes, ils estimaient que la Région comptait entre 17.000 et 26.400 logements vidés de leurs occupants. Et qu'environ 10.000 immeubles pouvaient raisonnablement être considérés comme "suspects".