Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

On note l'apparition des premières files sur l'E411 : +5 min entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et 3 minutes dans la zone de chantier débutant à Daussoulx

+15 min entre Expo et Machelen et

Dans le sud du pays, un peu plus de 10 minutes sont à ajouter sur l'E411 depuis l'Aire de Hondelange et en direction de Luxembourg.

Les files classiques sont déjà présentes avec bien évidemment sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen où vous perdez 10 minutes puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où là c'est déjà 20 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours.

06h30

Premiers ralentissements sur l'E429

Les premiers ralentissements sont constatés sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (+2 min). Sur le ring intérieur de Bruxelles, vous perdez maintenant 4 minutes entre Grimbergen et Machelen puis, plus loin, 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo.