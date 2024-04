"Ça devient très dur", les salades composées deviennent de plus en plus chères

Vinaigre balsamique, tomates, croûtons. Le coût des aliments composant nos salades est de plus en plus élevé. Mais d'où cela démarre-t-il ? Cette augmentation a une date précise pour ce restaurateur belge. Et, c'est celle du Covid. "Avant la pandémie, les prix étaient plus ou moins corrects. Mais depuis, avec l'inflation, avec la guerre, les prix ont explosé". Selon Selim, cette hausse se traduit par une augmentation de 50% des salades ou encore par 50 centimes supplémentaires sur les concombres. "En moyenne, je suis à 20-30 % de plus sur mes achats. On ne peut pas répercuter ça sur les clients malheureusement, parce que sinon je ne peux pas vendre une salade à 25 €. C'est impossible", conclut le gérant de l'établissement spécialisé dans les salades.

Un problème de taille pour Selim Jerbi et son épouse qui proposent en salle 19 salades différentes composées d'ingrédients variés. "Un autre exemple : les carottes ont fait plus 30 %. Ça devient très dur". Dans l'impossibilité d'augmenter le prix de ses assiettes, le restaurateur perd de l'argent. "Maintenant, je n'arrive même pas à faire mon coefficient légal", conclut-il.