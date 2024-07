Info trafic: une camionnette en feu sur l'E411, voici l'état des routes ce mardi matin

08h32 Le véhicule en feu sur l'E411 a été dégagé A Bruxelles, les plus longues files sont toujours sur le ring intérieur de Bruxelles avec 20 minutes à ajouter entre Wezembeek et le Carrefour Léonard vers Waterloo et 25 minutes plus au nord entre Grand-Bigard et Machelen vers Zaventem. Sur le ring extérieur, on signale 10 minutes de files entre Zellik et Neerpede vers Halle. En venant de Waterloo, seulement 5 minutes à ralentir entre Argenteuil et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Dans la région de Namur, 15 minutes maintenant à ajouter entre Loyers et Daussoulx vers Bruxelles. A Liège, 15 minutes sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Melen et le viaduc de Cheratte vers Loncin. On vous rappelle également la fermeture du Tunnel de Cointe tout cet été dans le sens Luxembourg-Bruxelles ce qui crée quelques files en amont sur la E25. Enfin, le véhicule en feu sur la E411 a été dégagé du côté de Hachy avec maintenant la diminution des files vers le Luxembourg. Il vous reste tout de même 30 minutes à ajouter entre Habay et Stockhem sur 5 km.

08h09 Accident en bande de gauche avant la sortie Champion Toujours 15 minutes de files entre Arquennes sur la E19 et Wauthier-Braine sur le ring intérieur de Bruxelles vers Grand-Bigard. 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles de Bertem à Woluwé-Saint-Etienne et sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart. Sur cette E411, vous ralentissez aussi 10 minutes entre Bouge et Daussoulx vers Bruxelles. Très certainement suite à la phase de bétonnage en cours dans le chantier de Daussoulx entre Dhuy et Aische-en-Refail. Cela vous oblige à serrer à gauche pour prendre la voie basculée à contresens vers Bruxelles. On signale à l'instant un accident en bande de gauche juste avant la sortie Champion en direction de Bruxelles. 15 minutes à ajouter sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Berchem-Sainte-Agathe. Dans le sud du pays enfin, depuis ce matin de longues files sont constatées entre Habay et Stockem. Vous perdez maintenant 45 minutes dans ces files. On le rappelle une camionnette avait pris feu à hauteur de Hachy en direction du Luxembourg.

07h29 Une nouvelle zone de ralentissement fait son apparition Toujours 30 minutes de files dans le sud du pays sur la E411 entre Habay et Stockem vers le Luxembourg suite à cette camionnette en feu à Hachy et 15 minutes pus loin entre l'Aire de Hondelange et la frontière Luxembourgeoise. Vers Bruxelles, une nouvelle zone de ralentissement a fait son apparition depuis hier avec le chantier débutant à Haut-Ittre. Vous ralentissez 15 minutes entre Arquennes et Wauthier-Braine vers Grand-Bigard. Des files également sur : L'E429 :10 minutes à ajouter entre Lembeek et le ring de Bruxelles à Halle L'E19 : 10 minutes entre le Parking de Peutie et Machelen L'E40 : 6 minutes entre Everberg et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne L'E411 : 6minutes également entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard Le ring intérieur de Bruxelles avec 2 x 15 minutes : entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

07h09 Camionnette en feu sur l'E411 Une camionnette est en feu sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Hachy en direction du Luxembourg. Vous ralentissez 30 minutes entre Habay et Stockhem vers le Luxembourg. Ensuite plus loin sur cette E411, des remontées de files sont constatées depuis Sterpenich suite à un accident ayant eu lieu après la frontière Luxembourgeoise. (+10 min) A Bruxelles, déjà pas mal de files sur le ring intérieur : un peu moins de 15 minutes entre Nivelles-Sud et Wauthier-Braine suite au nouveau chantier ayant débuté hier entre Haut-Ittre et la région flamande. Plus loin, 10 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem puis évidemment 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Sur le ring extérieur, 2 zones des ralentissements entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard (+5 min) et entre Grand-Bigard et Anderlecht-sud vers Halle (+6 min) Enfin, on signale un sceau au milieu de la chaussée sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur de Laneffe en direction de Couvin.

06h29 Les premières files habituelles sur le ring Les premières files habituelles sont bien présentes sur le ring intérieur de Bruxelles. Elles sont légères de Zellik à Jette (+2 min), puis 7 minutes de Strombeek-Bever à Machelen vers Zaventem et déjà 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Les premières files également sur la E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles (+5 min) ainsi qu'également sur la E40 Gand-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard (+7 min)