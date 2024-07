Le trampoline, meilleure façon d'occuper les enfants en été? "Je ne les laisserais jamais tout seuls", met en garde une cheffe des urgences

Partager:

Avec l'arrivée des vacances et le retour du beau temps, la vente de trampolines repart à la hausse. C'est une façon pour beaucoup de parents d'occuper les enfants à l'extérieur. Cela dit, attention, les accidents sont nombreux et ils peuvent être graves. Un constat qui s'observe notamment dans les services d'urgence.

Après l'école, Léopold, 5 ans, et Charlie, 3 ans, s'en donnent à cœur joie sur le trampoline enterré dans le jardin. Un bon moyen de se dépenser, mais pas toujours sous le regard de ses parents. "On les laisse jouer, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais c'est vrai qu'on les laisse beaucoup libres. Et moi, je pars du principe que s'ils sont prévenus des dangers, ils feront probablement plus attention", admet leur maman, Maryse. Lorsque notre journaliste demande au petit Léopold s'il s'est déjà fait mal, il lui répond sans hésiter "Oui, sur mon bras". À lire aussi Les parcs à trampolines remplis en cette période de vacances: comment expliquer ce succès grandissant?

La pratique du trampoline n'est pas sans danger. Avec le retour de l'été, les patients accidentés affluent dans les services des urgences et pas seulement les enfants. Aux urgences, nous rencontrons un père de famille dont la sortie au centre de trampoline s'est mal terminée. "J'étais sur le trampoline et je pensais qu'après il y avait un autre parce qu'il y a beaucoup l'un après l'autre. Mais c'était le sol et je suis tombé sur mon genou et c'est la raison pour laquelle je suis ici", nous raconte-t-il. Mauvaises réceptions, chutes, ce sont des fractures à la chaîne qui sont traitées ici.