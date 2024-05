Instagram, un terrain fertile pour les marques et les influenceurs: "Cela pousse près de 33% d'entre eux à l'achat"

Instagram est le réseau social préféré des jeunes en Belgique. C'est ce qui ressort du baromètre sur les médias sociaux de la fédération du commerce et des services Comeos. On en parle dans ce RTL info 13h avec Wim Van Edom, économiste en chef chez Comeos.

Selon le baromètre sur les médias sociaux de la fédération du commerce et des services Comeos, Instagram est le réseau social préféré des jeunes belges. Bien que le réseau social est toujours à la première place, cela pourrait changer dans les années à venir. "L'utilisation baisse parmi les jeunes. L'année dernière, c'était 86 % d'utilisateurs. Cette année, on est à 81 %. On voit que la croissance de Tik Tok continue, ils sont à 70 % d'usage quotidien parmi les jeunes", indique Wim Van Edom, économiste en chef chez Comeos.

Les influenceurs, cruciaux pour les marques

Un espace toujours plus important pour les marques, suivies en nombre par les jeunes sur la plateforme. "Sur Instagram, plus de 70 % des jeunes suivent des marques. Cela suscite un intérêt pour la marque, puisque les utilisateurs vont faire leurs recherches ensuite. C'est primordial pour les entreprises de communiquer avec les jeunes sur ces espaces", poursuit Wim Van Edom. Un terrain très fertile pour les influenceurs, puisqu'ils ont un rôle crucial dans cette dynamique. "Près de 85 %, des jeunes suivent des influenceurs, ce qui pousse 5 jeunes sur 10 à suivre une marque et 33 % d'entre eux à acheter auprès de la marque".