"J'avais tout perdu, j'essaie désormais de vivre": au cœur des Alcooliques Anonymes où les abstinents se battent pour ne pas replonger

Il est souvent présenté comme un ingrédient incontournable de la fête et de la convivialité. Mais pour de très nombreuses personnes, il est devenu l’inverse. L’alcool tient une place importante dans notre société. Ceux qui en deviennent dépendant ont souvent le même mot à la bouche: l’enfer ! Arrêter de boire, c’est un processus compliqué, qui demande du temps et surtout de l’aide.

Dans des réunions d'alcooliques anonymes, les témoignages sont souvent forts. "J'ai tout perdu, parfois, je m'urinais dessus, je me déféquais dessus", peut-on entendre. "J'ai perdu toute relation avec mon fils et ma compagne m'a mis à la porte", entend-on juste après. Ce sont les lundis en soirée que le groupe des alcooliques anonymes de Ciplet tient sa réunion hebdomadaire. Véronique, une des participantes, a connu plusieurs rechutes. Elle a été persuadée pendant des années qu'elle parviendrait à gérer sa consommation. "La dernière fois, en quelques jours, je rebuvais mes verres cul-sec et c'était reparti".

"Quand on a été alcoolique et qu'on arrête, on a tout d'abord une terrible angoisse de savoir ce qu'on va faire sans alcool", témoigne un participant. Les alcooliques anonymes, en Belgique francophone, ce sont 3.500 participants répartis dans 200 groupes auto-gérés, car ici, pas de hiérarchie. "Je me suis rétabli grâce à l'amour inconditionnel que j'ai trouvé dans les réunions", témoigne un abstinent. Le début de l'abstinence est toujours compliqué : l'entraide est l'un des fondements des "AA". Jennifer, une autre participante, se souvient de sa première réunion. "Je me rappelle avoir demandé si j'allais pouvoir boire un verre lors de mon mariage et on m'a répondu de prendre 24 heures à la fois", explique-t-elle. Des chiffres alarmants de l'OMS

Selon l'OMS, entre 3 et 10% des adultes consomment trop d'alcool. En première ligne face à ce problème, il y a souvent un médecin généraliste. "On met parfois en exergue un diabète de type 2 et des pathologies hépatiques peuvent être également liées à l'alcoolémie", explique Luc Herry, médecin généraliste, qui explique que selon lui, 4 patients sur 10 qu'il rencontre à un problème avec l'alcool. Avec ceux qui consomment environ 5,6 ou 7 verres tous les jours, avec du dialogue et de l'aide, le risque de complication peut aider, mais pour ceux qui comptent en litre, c'est plus compliqué. "L'alcoolique se lève le matin en tremblant, en suant et il est obligé de re-consommer pour se sentir bien", note le médecin. Une récompense qui n'a pas de prix