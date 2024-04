"J'avais une douleur aux genoux à ne plus savoir m'asseoir dans une voiture": Mathéo, 20 ans, s'est battu contre 2 cancers en 3 ans

Partager:

Chaque année, on détecte 1700 cas de cancer chez les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Préservation de la fertilité, diagnostics précoces : plusieurs points d’attention sont désormais des priorités dans leur prise en charge. Dans son nouvel appartement, Mathéo, 20 ans, espère prendre un nouveau départ. Le jeune homme s'est déjà battu contre 2 cancers en l'espace de seulement 3 ans. Tout a commencé en 2020. "J'avais une douleur aux genoux à ne plus savoir m'asseoir dans une voiture. Je pensais que c'était simplement une tendinite grave, donc j'ai fait une échographie et une radio. Et là, on a constaté, via les résultats, que c'était un ostéosarcome", témoigne-t-il.

Un cancer des os dont Mathéo a négligé les symptômes, comme beaucoup de jeunes patients. À cet âge, les visites chez le médecin sont plus rares, et les diagnostics, posés plus tardivement. "Ça a infligé un traitement d'un an. J'ai dû arrêter l'école, et la reprise a été très difficile (...)", raconte Mathéo. Aujourd'hui, c’est sa nouvelle vie professionnelle dans ce supermarché qui lui a permis de garder un rythme. "Mathéo, ça a toujours été une personne très joyeuse. En arrivant au travail, il mettait directement de la bonne humeur, et c'est notamment pour ça qu'on a hâte qu'il revienne au travail", témoigne une de ses collègues. Offrir un soutien psycho-social et des diagnostics précoces, ce sont désormais des priorités pour les cliniques universitaires Saint-Luc. En décembre, elles ont signé une convention avec l’INAMI. Objectif : développer une équipe spécialisée pour la prise en charge des AJA (adolescents et jeunes adultes en cancérologie).