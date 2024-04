"On commence fort": le Disque d'Or de Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy, adjugé pour... 37.000€

Depuis plus de 30 ans, l’émission mythique de bel RTL "Les Disques d’Or du Télévie" est un rendez-vous incontournable. Cette année encore, elle est présentée par Christian De Paepe.

À lire aussi Télévie 2024: voici le programme de l'ultime journée de cette 36e édition

Pour débuter l'émission, c'est le disque de Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy, qui était aux enchères. Et les auditeurs ont, une fois encore, répondu présent. Rapidement, le compteur a grimpé... Et "Ceux qu'on était" a été adjugé à 37.000 euros. "On commence fort", s'est exclamée l'huissière de justice.