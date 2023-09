Je n'ai toujours pas reçu mes primes "énergies": est-ce normal ?

Denis, Micheline, Alexis,... Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous avec cette même question: où en est la prime pour le gaz et l'électricité du gouvernement fédéral ?

Des primes pour le gaz et l'électricité ont été accordées à deux reprises au moment où les prix de l’énergie étaient au plus haut. Un premier forfait pour novembre et décembre 2022 et un deuxième forfait pour janvier, février et mars 2023. C'est principalement ce deuxième forfait qui se fait attendre.

Le gouvernement a octroyé une prime de 183 euros pour l’électricité et 405 euros pour le gaz, pour ces trois premiers mois de l’année. C'est intéressant pour les ménages. Pour obtenir cette prime, il y avait deux moyens. Tout d’abord: ne rien faire. Dans la plupart des cas, la prime a été déduite directement, par le fournisseur, sur vos factures d’énergie, ou bien, virée sur votre compte bancaire. Au total, plus de 9 millions de primes "gaz-électricité" ont été octroyées automatiquement aux Belges qui remplissaient les conditions.