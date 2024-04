Jonas Gerckens avec Djemila Tassin pour le championnat du monde de course au large

Jonas Gerckens a choisi une jeune espoir de la course au large, Djemila Tassin, pour participer aux championnats du monde en double mixte en septembre au départ de Lorient.

Deux courses sont à son programme auparavant cette saison avec l'Atlantic Cup qui reliera Charleston à Portland du 25 mai au 7 juin aux États-Unis et la transatlantique Québec-Saint Malo dont le départ est fixé au 30 juin avec Djemila Tassin, ainsi que les Français Corentin Douguet et Renaud Dehareng. Belgium Ocean Racing se préparera ensuite pour la course autour du monde Globe 40 qui aura lieu en 2025 et en 2026.

Le marin belge a confirmé le duo lors de la présentation jeudi de son bateau 187 Volvo/Curium avec ses nouveaux partenaires, annonçant aussi naviguer désormais avec Belgium Ocean Racing. "Une équipe qui rassemble des skippers complémentaires, majoritairement belges et animés par la même passion du large", a expliqué le Liégeois dans un communiqué.

Djemila Tassin, 27 ans, skipper et océanographe belgo-espagnole, navigue en solitaire en course depuis 2019 et fait partie du top 10 mondial dans cette catégorie.

Le championnat du monde de course au large en double mixte a été officialisé par la World Sailing, la fédération internationale de voile, et se disputera sur un Sun Fast 30 one Design (Class30), bateau nouvelle génération qui servira de support à l'évènement pour les trois prochaines années au moins.

La course au large en double mixte avait été pressentie pour figurer au programme des JO 2024, à Marseille pour les épreuves de voile, avant une volte-face de World Sailing. L'espoir est reporté à Los Angeles 2028.