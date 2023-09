Julien utilise une solution abordable pour éviter à son appartement d'être une fournaise: la peinture blanche, ça marche vraiment?

Comment protéger sa maison face aux épisodes de chaleur qui risquent de se répéter à l’avenir? Une solution plutôt bon marché est d'utiliser une peinture blanche réfléchissante. Elle permet de gagner quelques précieux degrés à l’intérieur. C’est notre séquence "Planète Avenir".

Julien Cirelli nous fait visiter l’appartement qu’il occupe depuis 11 ans. Depuis plusieurs années, ce Bruxellois redoute l’arrivée de l’été. "En cas de forte chaleur, on montait dans les 30 ou 31 (degrés). Surtout, c'est que c'est en permanence. Donc même le soir, quand normalement il fait frais, là ça rayonnait encore à partir du plafond et on sentait encore cette chaleur pesante toute la soir. On n'avait jamais de pause", nous confie-t-il. Conséquence: Julien multiplie les aménagements pour capter un peu de fraicheur. Il a par exemple installé des ventilateurs dans toutes les pièces.

Peindre la toiture en blanc Par souci écologique et parce qu’il habite dans une copropriété, Julien décide d’exclure l’installation d’un climatiseur. Il découvre alors qu’il est possible de peindre leur toit plat en blanc. C'est la spécialité de Jean Beaudry. "Si vous avez un toit plat noir, vous avez un radiateur géant sur votre toit qui chauffe jusqu'à 80 degrés en cas de forte chaleur. Ce qu'on propose nous, c'est d'appliquer un revêtement blanc réfléchissant qui rejette plus de 90% de la chaleur du soleil, et qui permet de diminuer la chaleur à l'intérieur du bâtiment de 6 à 7 degrés en moyenne", nous indique l'entrepreneur spécialisé. Le verdict au thermomètre

Pour une toiture plate comme chez Julien, comptez 30 euros du mètre carré, main d’œuvre inclue. Après quelques heures de travail, le résultat: une toiture éclatante.

Il fait 27 degrés l'après-midi lors de notre tournage, et 23 degrés à la surface du toit blanc. Nous sommes montés sur un toit traditionnel noir à proximité. La température de la toiture est plus du double: 51 degrés. A l’intérieur de l'appartement, la température ne dépasse plus les 25 degrés. Cette solution, Jean la propose aussi aux entreprises qui dépensent beaucoup à cause de l’utilisation de l’air conditionné. "Un toit avec une peinture blanche réfléchissante va permettre aux utilisateurs et aux entreprises de diminuer la consommation de l'air conditionné de 15 à 40%", affirme Jean Beaudry.

Plus chaud dans les villes En ville, il fait généralement plus chaud qu’en périphérie: +3 degrés en moyenne en journée et + 10 degrés la nuit. Peindre les toits en blanc permet de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Rafiq Hamdi travaille à l’Institut royal météorologique. Avec ses collègues, il a calculé ce qui se passerait si tous les toits bruxellois étaient peints en blanc. "Avec cette augmentation du pouvoir de réflexion, on a trouvé que la température va diminuer d'à peu près 0,55 degré dans les zones péri-urbaines (ndlr: périphérie d'une agglomération)", explique le climatologue. Avec le réchauffement climatique et la multiplication des vagues de chaleur, le blanc n’est cependant pas suffisant. Il faudra aussi miser sur le vert. "On doit combiner les toitures blanches, les toitures vertes, l'ombrage dans les villes. Donc c'est plusieurs stratégies qu'on doit combiner pour qu'on puisse diminuer l'îlot de chaleur urbain", précise Rafiq Hamdi. D’ici 2050, on estime que les citadins auront trois fois plus de chances que les autres de souffrir de la chaleur extrême.