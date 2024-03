La Belgique est devenue une plaque tournante en matière de drogue: comment expliquer ce phénomène?

Nous vous parlons souvent, et encore plus dans le contexte des dernières fusillades à Bruxelles, des trafics de drogue en Belgique. L'institut de Santé publique "Sciensano" vient justement de publier le "classement" des produits stupéfiants les plus consommés, chez nous. Que dit ce rapport, dans le détail ?

Nous y apprenons tout d'abord le podium des drogues les plus consommées : le cannabis, suivi de la cocaïne et enfin, la MDMA.