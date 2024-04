La course aux médailles en 49er FX annulée, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts terminent 7es

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé à la 7e place de leur classe 49er FX lors de la 53e édition du Trophée de la Princesse Sofia de voile samedi.

Avec un total de 110 points à l'issue de 14 régates, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts finissent ainsi en 7e position.

Les conditions météos sans vent n'ont pu assurer la tenue de toutes les régates à Palma de Majorque samedi. Ainsi la course aux médailles a été annulée et les organisateurs ont conservé le podium établi la veille.

Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi l'ont emporté avec 73 points devant les Norvégiennes Helene Naess et Marie Roenningen avec 74 unités. Les Japonaises Misaki Tanaka et Sera Nagamatsu sont 3es sur le podium avec 93 points.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts étaient les seules Belges à s'être qualifiés pour les courses aux médailles de cette première épreuve de Coupe du monde de voile de la saison.

La course aux médailles regroupe les dix premières à l'issue des courses de la semaine et les points y sont doublés.