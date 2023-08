La course aux médailles en 49erFX annulée, le duo Maenhaut/Geurts finit 4e

Par manque de vent, toutes les classes sont restées à quai, vendredi aux championnats du monde de voile, à Scheveningue, aux Pays-Bas. La course aux médailles prévues en 49er FX a ainsi été annulée, avec pour conséquence qu'Isaura Maenhaut et Anouk Geurts n'ont pu lutter pour tenter de rejoindre le podium et ont terminé à la 4e place. Les 2 Flandriennes étaient néanmoins déjà assurées depuis mercredi d'un ticket pour la Belgique dans cette classe 49er FX pour les JO de Paris 2024, où un top-10 était requis.