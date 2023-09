La fille de Marie s'est posée des questions après une animation EVRAS: la ministre répond à son inquiétude

Ce dimanche dans "C'est pas tous les jours dimanche", le débat s'est orienté vers le sujet de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Cette animation est désormais obligatoire en 6e primaire et en 4e secondaire. Elle a récemment créé la polémique : des écoles brûlées ou encore des manifestations.

"Nous étions tranquillement à deux et à un moment, elle s'est questionnée" explique la maman. La petite se disait qu'elle faisait beaucoup plus d'activités, dites masculines. "Est-ce que je ne suis pas plutôt un garçon, du coup" a-t-elle demandé à sa maman. "Je ne savais pas du tout d'où ça venait, je n'étais pas mise au courant que les cours d'EVRAS avaient commencé dans son école."

Lionel Rubin est chargé d'études au centre d'action laïque, il a participé à la rédaction de ce guide. Invité sur le plateau, il répond à Marie sur les incitations que peuvent créer le guide EVRAS. "Ce guide a été fait en interrogeant 400 élèves de 5 ans à 8 ans" explique-t-il.

Si le guide parle du genre, c'est parce que "certains des élèves interrogés ont eu des questionnements sur le genre". "Vous êtes susceptible, en tant que professionnel dans les écoles, d'entendre ce genre de question" explique-t-il ensuite à ce sujet.

Pour lui, ce genre de questionnement ne donne pas forcément cours à des affirmations du type "je veux changer de genre". Les enfants arrivent plutôt avec des questions telles que "mon copain a des longs cheveux, on lui a dit que c'était une fille, est-ce vrai ?"

Bénédicte Linard, ministre de l'Enfance, rejoint Lionel Rubin sur ce questionnement qui apparaît chez les touts petits dès la maternelle. "Les questions de genre existent déjà chez les touts petits. Il y a des enfants qui sont arrivés en pleurs devant les institutrices parce qu'elles se demandant si en étant une fille, elles pouvaient quand même aller jouer au foot avec les garçons ou des garçons qui se demandent pourquoi les autres se moquent d'eux quand ils jouent avec une poupée" dit-elle.

Pour elle, l'animation EVRAS sur les questions de genre est importante aujourd'hui, car "notre société assigne des rôles aux uns et aux autres, comme le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, et on est en train de sortir de ça". Le souci est que dans les cours de récréations, le fait que des petites filles font des activités dites masculines ou inversement "ça crée encore des moqueries, des questions".

La Ministre a tenu à rassurer les parents, elle affirme qu'avec l'arrivée de l'EVRAS a l'école, "nous ne sommes pas en train de donner un cours à des élèves pour devenir transgenre".