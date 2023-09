Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 commence lundi: voici comment cela va se passer

Dès ce lundi, il est possible de se faire vacciner dans les pharmacies ou chez les médecins généralistes participants. C'est un nouveau vaccin, adapté au dernier variant, qui est administré.

"Le vaccin ne protège pas à 100%, comme le vaccin contre la grippe", rappelle Lara Kotlar, la porte-parole de l'AVIQ, l'Agence wallonne pour une vie de qualité. "C'est vraiment pour éviter d'avoir une forme grave de la maladie. Et puis, on va enrayer une potentielle prochaine vague, puisque le mauvais temps revient et les maladies respiratoires vont revenir. Le Covid fait désormais partie de ces maladies respiratoires", complète-t-elle.