Jocelyne paie 800€ pour prolonger la tombe de sa maman, puis constate qu'elle se trouve "dans un champ de pommes de terre"

Nous sommes le 1er novembre 2022 et, comme chaque année, Jocelyne et ses deux sœurs décident d'aller se recueillir sur la tombe de leur mère, située au cimetière de Wemmel, en région flamande.

"Payer 800 euros pour qu'elle soit dans un 'champ de pomme de terre', c'est ça qui est révoltant. On conçoit bien que chacun doit entretenir un petit peu sa propre parcelle. (...) Ils n'ont même pas pris la peine de tout mettre à niveau afin que ça soit bien propre, bien égalisé. Du coup, vous avez des trous et des bosses dans tous les coins", s'agace-t-elle.

Pour tenter de comprendre le pourquoi du problème, nous avons contacté la commune. Celle-ci nous énumère plusieurs raisons qui expliquent l'état du cimetière : "Nous sommes conscients que l'entretien du cimetière communal pourrait être amélioré. En effet, un certain nombre de facteurs ont fait que les mauvaises herbes ont vigoureusement poussé cette année : La commune n'utilise pas, pour des raisons écologiques, d'herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. De plus, cet été, le temps chaud et humide a provoqué une croissance particulièrement vigoureuse des mauvaises herbes. Enfin, la période des vacances est également une période très chargée pour les services communaux avec l'organisation de nombreux d'événements et transports (foires, transports de camps, etc). Toutes ces raisons font que l'entretien du cimetière n'a pas été optimal l'été dernier. Le plan d’action à court terme consiste, après la période de vacances, à nettoyer le cimetière en profondeur et à long terme à le réaménager et à le verdir dans son intégralité", explique-t-elle.

Outrée par l'état de délabrement du cimetière, Jocelyne s'interroge. "Je sais bien qu'on ne peut plus utiliser de désherbant, mais tout de même, il y a d'autres façons d'entretenir. J'ai bien conscience qu'ils ne savent pas s'occuper de toutes les parcelles. Mais à partir du moment où, sur une rangée, il vous reste 1 ou 2 tombes et que tout le reste est laissé à l'abandon, c'est choquant pour les tombes qui restent", s'exclame-t-elle.

Du changement à venir

Face à la situation, les trois sœurs ont décidé de passer à l'action pour tenter d'arranger la situation. "Ma soeur et moi on a voulu employer les grands moyens en se disant : 'On veut faire bouger les choses". Du coup, elles ont posté les photos du cimetière sur un groupe d'habitants de Wemmel. Et rapidement, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre.

©Facebook

Pour tenter d'en savoir plus, nous avons contacté le bourgmestre de Wemmel, Walter Vansteenkiste. Ce dernier nous a redirigés vers l'échevin Roger Mertens, compétent aux matières liées au cimetière de la commune. Ce dernier nous explique que c'est la société Krinkels qui a été désignée pour s'occuper du cimetière.

Après avoir contacté la société en question, celle-ci explique : "Dans le passé, nous avons effectivement réalisé l'entretien d'une partie du cimetière de Wemmel pour le compte de l'intercommunale Haviland. Ce dernier nous a demandé de ne plus réaliser cet entretien cette année en raison de l'existence d'un projet de verdurisation de ce cimetière".

Après avoir posé la question à Roger Mertens, celui-ci nous confirme bel et bien qu'"un plan de réaménagement devrait voir le jour sous peu, après approbation du collège et du Conseil communal". Ce plan a pour but de rendre le site plus vert, mais également de permettre la création d'une zone de recueillement ou encore le réaménagement du parking à l'entrée. "Une première discussion a eu lieu au Collège mais sans succès vu le prix excessif du projet et aussi la création d'une zone récréative dans le cimetière. Une réunion rassemblant l'échevin du Patrimoine, de l'environnement et du cimetière (moi-même) doit avoir lieu dans les prochaines semaines", explique Roger Mertens.

Il semble donc que le cimetière soit obligé de passer par une phase de turbulences avant de retrouver une nouvelle jeunesse.