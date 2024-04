La grève dans les prisons pourrait se poursuivre... jusqu'au 15 avril: des agents de surveillance réquisitionnés

Le ras-le-bol des gardiens de prison se poursuit: cela fait trois jours qu'ils sont en grève: ils n'ont toujours pas obtenu les garanties qu'ils souhaitent. Ce n'est pas simple pour gérer les détenus: il a fallu faire appel à la police et aux agents de surveillance, de quoi assurer le service minimum, de jour comme de nuit. A 15h, une réunion avec le ministre de la Justice est prévue. Cet arrêt de travail pourrait se poursuivre au moins jusqu'au 15 avril selon les syndicats.

Des agents de surveillance et de police sont donc réquisitionnés dans le nord du pays et à Bruxelles. Si aucun agent de police ou de surveillance n'a été réquisitionné dans le sud du pays mercredi matin et dans la nuit, plus de 60 ont été mobilisés en Flandre, indique l'administration pénitentiaire.