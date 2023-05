La ministre de la Défense inaugure le nouveau simulateur pour les pilotes des avions militaires

C'est un simulateur de vol ("Full Flight Simulator", FFS) de deuxième génération, le plus sophistiqué au monde, et plus récent que ceux utilisés par d'autres pays européens, a expliqué à la presse le major Jonas "Josse" Van Hellemont, qui commande l'unité de conversion opérationnelle A400M et dirige également ce nouveau BELUX National A400M Training Centre (BNTC). Les images de différents environnements projetés devant la réplique du poste de pilotage couvrent un champ de vision horizontal de 225 degrés et vertical de 55 degrés. "Ce simulateur est ce qui se rapproche le plus de la réalité", a indiqué le major Van Hellemont.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et un responsable du ministère luxembourgeois de la Défense, Tom Köller, ont symboliquement coupé un ruban tricolore au pied d'un simulateur de vol - une énorme boule montée sur vérins - qui permet d'entraîner les pilotes, mais aussi les "loadmasters" (responsables de soute) d'A400M et, c'est une première, également le personnel de maintenance au sol.

"Tant en termes d'images qu'en termes de mouvement, nous pouvons simuler des situations jusque dans les moindres détails. La valeur ajoutée absolue pour moi est la sécurité: on ne peut pas simuler une panne de moteur ou un incendie à bord d'un vrai avion. Ici c'est possible. Et si l'exercice tourne mal, vous revenez en arrière de trois minutes et vous recommencez", a ajouté l'officier, un ancien pilote de C-130H Hercules.

Il a souligné les économies réalisées en se dotant d'un tel simulateur, plutôt que d'envoyer les équipages en formation à l'étranger, en Espagne. Le simulateur doit être utilisé pour former et maintenir les qualifications des copilotes et des commandants de bord belges et luxembourgeois à raison de 1.900 heures par an. Mais il sert également à raison de 10% à l'entraînement des loadmasters, qui veillent notamment aux passagers et au fret transportés en soute. Le personnel de maintenance au sol y fait aussi appel à raison de 5% du temps, selon le major Van Hellemont.

Une "réalisation remarquable"