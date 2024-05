Interdiction les vols de nuit: l'aéroport de Bruxelles est-il à la traîne comparé à ses homologues européens?

Le Conseil supérieur de la Santé propose une interdiction des vols entre 23h et 7h du matin au départ de l'aéroport de Bruxelles et une limitation des vols pendant les heures de pointe, notamment pour diminuer les effets sur la santé. Frédéric Delfosse a interrogé Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité (ECOLO).

Pour Georges Gilkinet, il est donc indispensable de prendre des mesures pour soulager les riverains, tout en préservant l'activité de l'aéroport de Bruxelles qui génère des revenus considérables. "On a besoin d'un aéroport comme Bruxelles", souligne la ministre de la Mobilité, bien qu'il soit exceptionnellement proche de la ville. "Plus d'un million de belges vivent à proximité de l'aéroport."

L'aéroport de Liège vit également beaucoup la nuit. Le ministre de la Mobilité reconnait la difficulté de faire passer de telles mesures. "C'est compliqué et ce n'est pas nouveau que c'est compliqué, c'est un des dossiers les plus difficiles de la politique belge."

"Le coût en matière de santé publique du bruit autour de l'aéroport national est évalué à un milliard d'euros par an et donc si on parvient à trouver un meilleur équilibre entre l'activité économique de l'aéroport et la santé publique, alors on réalisera aussi des économies", poursuit le Ministre. Des études à ce sujet sont en cours.