La "pneumonie à mycoplasme" se répand chez nos enfants, en Belgique: les médecins se veulent pourtant rassurants

Certains l'appellent le "syndrome du poumon blanc" : une infection pulmonaire chez les enfants et les jeunes adultes qui s'est dernièrement répandue en Chine et aux États-Unis. À présent, c'est en Belgique que de nouveaux cas de "pneumonie à mycoplasme" ont été détectés. Cela dit, pas de panique : les experts se veulent rassurants sur la situation chez nous.

"Le traitement est simple : c'est un antibiotique qui se donne de trois à cinq jours la plupart du temps. Il a un bon effet", souligne-t-il. Le microbe touche principalement les enfants à partir de cinq ans et les symptômes peuvent durer. "Cela peut durer une semaine, voir 2 à 3 semaines s'il n'est pas traité", explique le docteur. "Mais il y a des données scientifiques qui montrent que sans traitement, les patients vont guérir spontanément de ce microbe".

Une toux persistante pendant 4 à 6 jours et de la fièvre : voici les symptômes qui alertent les parents. Cela fait plusieurs semaines que le Docteur Cousin constate plusieurs cas de mycoplasme, mais pas de quoi s'inquiéter selon lui, car des cycles épidémiques surviennent tous les 3 à 7 ans.

La semaine dernière, Sciencano a constaté plus de 60 cas positifs en Belgique. Ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. Dans le laboratoire de l'hôpital universitaire de Louvain, les échantillons de patients atteints de pneumonies sont analysés. "La semaine dernière, nous avons eu environ 19 cas positifs. Il s'agit d'une maladie que l'on retrouvait avant de manière sporadique chez les patients. Depuis le mois de novembre, on remarque une forte hausse", note Katrien Lagrou, microbiologiste.

Le microbe est contagieux et comme le Covid, la transmission se fait par des gouttelettes contenant des sécrétions.