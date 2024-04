La situation sur le Carrefour Léonard, moins catastrophique que prévue: "Globalement, ça roule"

Depuis aujourd'hui, le tournage à droite vers Waterloo en venant de l'E411 au Carrefour Léonard est fermé, malgré les tentatives de report des travaux par les régions wallonne et bruxelloise.

Notre journaliste sur place rapporte que malgré quelques zones de ralentissement, la circulation semble bien répartie au niveau des axes secondaires sur le Ring. Cependant, la circulation reste dense en amont des 4 bras, et la situation est suivie de près. "La situation semble être moins catastrophique que prévu. Nous circulons depuis 17 h au niveau de l'avenue de Tervuren, du boulevard du Souverain et de la chaussée de la Hulpe notamment. Et globalement, ça roule", indique Sarah El Massaoudi, journaliste RTL info.