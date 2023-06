La Suissesse Loanne Duvoisin remporte le Xterra Belgium et devient championne d'Europe

Âgée de 25 ans, la native du canton de Neuchâtel est venu à bout des 1.500 m de natation, 35 km de VTT et 10 km de trail en 2 heures 57 minutes et 11 secondes, s'adjugeant au passage la 45e place du classement général, sous un soleil de plomb. Le podium est complété par l'Italienne Sandra Mairhofer (2h58:14.) et la Française Alizée Paties (2h59:47.).

Loanne Duvoisin n'en est pas à son coup d'essai. Début mai, elle a terminé deuxième du championnat du monde ITU de cross-triathlon en Espagne. Son palmarès comprend aussi un titre de championne du monde ITU (2021) et une deuxième place au championnat du monde du circuit Xterra (2021).