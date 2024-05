Accidents, camion en feu, des tunnels fermés à Bruxelles: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

08h59 La situation se normalise petit à petit sur nos routes Même s'il y a encore ce camion en feu à signaler sur la Nationale 698 à hauteur de Ohey.

Il provoque la fermeture de la chaussée dans les 2 sens.

C'est à la borne kilométrique 3.6. Un autre accident nous occupe aussi toujours ce matin sur la Nationale 4 Arlon-Namur.

3 voitures sont impliquées et obstruent la bande de droite à hauteur de Hogne, un peu après Marche-en-Famenne.

C'est en direction de Namur. Enfin, on termine par Bruxelles,

Où on vous le rappelle, les tunnels Belliard, Loi et Cinquantenaire sont fermés ce matin suite à un incident technique. Sur le ring de la capitale, là ça ralenti à plusieurs endroits,

Vous perdez 15 minutes à l'approche du chantier de Léonard, entre Wezembeek-Oppem et les 4 bras de Tervuren.

7 minutes au nord de Bruxelles, entre Strombeek-Bever et Machelen. C'est à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde.



La bande de droite est neutralisée.. Accident aussi sur l'E420 Charleroi-Nivelles à hauteur de Lodelinsart, en direction de Nivelles.

La sortie Lodelinsart est fermée. Enfin, un 3ème accident sur l'E42 Namur-Liège, à hauteur de Flémalle, en direction de Liège.

Une voiture est impliquée et elle obstrue la bande de gauche. Enfin à Bruxelles, ça ralenti ce matin sur le ring,

08h06 Pas mal de problèmes à signaler sur les routes Un accident d'abord qui vient de se produire à l'instant sur l'E420 Charleroi-Nivelles.

Il provoque la fermeture de la sortie Lodelinsart, en direction de Nivelles. Un 2ème accident est à signaler ce matin, c'est en région liégeoise.

Une voiture obstrue la bande de gauche sur l'E42 Namur-Liège, à hauteur de Flémalle.

C'est en direction de Liège. Toujours en région liégeoise,

Un véhicule est en panne sur l'E25 Loncin-Chênée, à hauteur de Liège-Bonne Fortune, en direction de Luxembourg.

Attention, le véhicule obstrue la bande de droite. A l'approche de Bruxelles maintenant,

un camion est en panne sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur du parking d'Everberg, en direction de la capitale. Les ralentissements autours de Bruxelles maintenant,

10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen. Enfin en ring extérieur,

Vous perdez 3 minutes entre les échangeurs de Woluwe-Saint-Etienne et de Machelen.

5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette, direction Grand-Bigard.

07h30 2 incidents à signaler en région liégeoise D'abord un accident qui s'est produit il y a quelques minutes.

C'est sur l'E42 Namur-Liège, à hauteur de Flémalle, en direction de Liège.

La voiture accidentée obstrue la bande de gauche. Et puis le 2ème incident, c'est un véhicule en panne sur l'E25 Loncin-Chenée, à hauteur de Liège Bonne-Fortune.

Il se trouve en bande de droite, en direction de Luxembourg. Enfin autour de Bruxelles, sur le ring, ça ralenti ce matin, mais rien de bien méchant.

07h09 Accident sur l'E25 Attention, si vous circulez en région liégeoise, on nous signale un accident sur l'E25 à Loncin-Chênée.

C'est à hauteur de Liège-Bonne Fortune, en direction de Luxembourg.

L'accident obstrue la bande de droite. A Bruxelles maintenant,

on vous rappelle que les tunnels Belliard, Loi et Cinquantenaire sont fermés à la circulation ce matin, en raison d'un incident technique. Enfin autour de Bruxelles, les ralentissements habituels,

06h25 Fermeture de 3 tunnels au centre de Bruxelles Attention, on nous signale à l'instant la fermeture de 3 tunnels au centre de Bruxelles, en raison d'un incident technique.

Les tunnels Belliard, Cinquantenaire et Loi sont inaccessibles ce matin. Et puis comme d'habitude, les 2 chantiers sur le ring intérieur de Bruxelles vous ralentissent :

