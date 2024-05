Les fouines causent un million d'euros de dégâts sous nos capots chaque année: pourquoi s'introduisent-elles dans les voitures?

Les fouines et les martes peuvent s'introduire sous les capôts des voitures et détruire garnitures et câblages électriques, provoquant des dégâts qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. L'odeur des graisses utilisées par les constructeurs qui les attirent. Et pendant la saison des amours, ces petits carnivores sont de sortie...

Câbles d'allumage, tuyaux de dépression, système d'eau de refroidissement et de lave-glace, soufflets des arbres de transmission et de direction, câbles électriques, ou encore isolation sonore ou thermique, les fouines et les martes sont particulièrement friandes de ce qui se passe sous le capot de nos voitures.

Selon une étude de Touring, les dégâts causés par le fouines avoisinent chaque année le million d'euro sur le parc automobile belge. En cinq ans, le nombre d'interventions a augmenté de 12%. Et dans ce garage de Waremme, les interventions sont quotidiennes. "La fouine vient se réfugier dans les compartiments moteur dans la voiture", explique Bernard Noel, le gérant. "Elle est bien parce qu'elle est à l'abri des intempéries et elle a de quoi manger. " Et elle n'épargne rien, jusqu'aux fils haute tension des voitures hybrides ou électriques - des composants à "plusieurs miliers d'euros", et ramène même ses propres provisions. "On a déjà trouvé des oeufs de poule et des petits stocks de nourriture sous les capots."