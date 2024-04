L'asperge, légume très apprécié des Belges, est en avance cette année: "On sent tout de suite un engouement"

On revient chez nous pour parler d'un des légumes favoris des Belges : les asperges. Les températures très douces de ces derniers temps ont favorisé leurs pousses au point de sortir de terre trois semaines plus tôt que l'an dernier.

C'est le printemps et elles pointent le bout de leur nez : l'asperge est arrivée, l'une des fiertés belges chez nous. Qu'elle soit verte, violette ou blanche, l'asperge est devenue une institution qui, cette année, est en avance.

"C'est le début de la saison des asperges vertes. On est trois semaines plus tôt que l'année passée, ce qui est extrêmement hâtif. C'est dû au fait que les températures sont plus importantes. Les températures jour-nuit sont beaucoup plus importantes que les autres années. On a un printemps précoce", note Nicolas Goffin, producteur d'asperges.