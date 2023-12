Le cancer de la prostate est le plus répandu en Belgique: quels sont les premiers signes qui doivent vous alerter?

Avec près de 12.000 cas en 2021, le cancer de la prostate est le plus répandu en Belgique. Si on compte, cela fait environ 33 cas par jour. Du côté des décès, ce sont tout de même pas moins de 1580 hommes qui sont décédés de la maladie en 2021. On dit qu'un homme sur huit recevra un tel diagnostique au cours de sa vie.

Certains cancers ne demandent pas d'intervention, mais seulement une observation et dans d'autres cas, on fait appel à la chirurgie ou la radiothérapie. Mais lorsque le cancer a déjà commencé à métastaser, c'est l'hormonothérapie ainsi que la prise d'autres médicaments qui est envisagée. Grâce à toutes les nouvelles techniques et les nouveaux procédés mis au point aujourd'hui, chaque patient peut obtenir un diagnostique et un traitement bien adapté à sa pathologie.