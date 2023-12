Le champagne est-il vraiment meilleur que les autres vins mousseux? On fait le test avec un sommelier

Crémant, prosecco ou encore cava, les vins pétillants ont la cote, d'autant plus en période de fêtes. Parmi ces breuvages, le champagne sort du lot. Souvent plus cher, il fait office de produit plus luxueux, plus noble. Mais le prix est-il un bon indicateur de qualité? Nous avons fait le test, à l'aveugle, avec le sommelier d'un grand restaurant.

Au bruit, aucune différence avec le champagne. À la couleur et à la robe non plus. Les crémant, prosecco et autres cavas séduisent les consommateurs et prennent de plus en plus de place dans les rayons.

Hubert est propriétaire d’un des plus grands domaines viticoles de Belgique et pour transformer la matière première en vin "à bulles", il utilise la même méthode que pour le champagne: la prise de mousse. "On va prendre les bouteilles et on va les mettre dans un bac de glace qui va permettre de capter, de mettre en glace tout ce qui est levures et ferments", explique le directeur du domaine Chant d'Eole.