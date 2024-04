"Le chien peut faire peur": les gardes forestiers rappellent l'importance de la laisse dans les bois et les forêts

Le SPW lance une campagne de sensibilisation sur l'importance de tenir son chien en laisse. Une obligation dans les bois et forêts depuis 2008, pas toujours respectée dans les faits.

Tenir son chien en laisse, c'est une obligation dans les bois et les forêts depuis 2008... Mais dans les faits, elle n'est pas toujours respectée. Pour rappeler cette règle, le SPW lance une campagne de sensibilisation.

Les gardes forestiers sillonnent les bois pour sensibiliser les propriétaires de chiens à l'utilité de la mesure. C'est une question de protection de la biodiversité, mais pas seulement. Nicolas Delhaye, garde forestier au département nature et forêt du cantonnement de Liège : "Les chiens divaguent souvent des sentiers et peuvent déranger des oiseaux, des niches au sol, des micro-mammifères... Cela peut avoir des conséquences. Mais il peut également avoir des conséquences sur les visiteurs. Depuis quelques années, on a reçu de nombreuses plaintes de ceux-ci".