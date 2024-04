Le marathon de la vitesse commence demain: les policiers vont déplacer régulièrement les points de contrôle

Pendant 24 heures, les agents de la police fédérale et des zones de police locales seront mobilisés un peu partout sur le territoire. Ils vont régulièrement déplacer les points de contrôle mis en place, car avec les applications et les réseaux sociaux, les citoyens sont très vite informés de la localisation des policiers.

Lors de la dernière édition, un peu plus de 6% des conducteurs contrôlés roulaient trop vite. C'est un chiffre légèrement supérieur à celui observé lors de l'édition précédente.

Mais par endroits, ces opérations, cumulées à d'autres, commencent à porter leurs fruits: "On constate qu'il y a des comportements qui tendent à s'améliorer. Nos autorités, au niveau de la zone de police et des communes, ont investi massivement dans des dispositifs de contrôle fixes. Tous les ans, des nouveaux dispositifs viennent s'ajouter. Et combinés avec nos actions et nos contrôles de vitesse, on constate que les citoyens ont tendance à lever le pied", avance Philippe Borza, chef de corps de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.