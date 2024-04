Levez le pied: la police fédérale annonce un marathon de contrôles de vitesse cette semaine

La police fédérale de la route et les polices locales organiseront leur 20e marathon de contrôles de vitesse vendredi, a annoncé la police fédérale dans un communiqué.

À partir de vendredi à 6h du matin, les contrôles de vitesse des véhicules s'intensifieront dans tout le pays. Et ce, pour une durée de 24 heures. L'objectif d'une telle opération est d'inciter les automobilistes à modérer leur vitesse et à respecter partout, tout le temps, les limitations en vigueur. Lors du précédent marathon de novembre 2023, 6,19% des personnes contrôlées roulaient trop vite. Une proportion plus élevée que lors de l'édition d'avril, avec 4,56% des conducteurs en infraction.