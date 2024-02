Le nombre de cas de coqueluche explose en ce début d'année: faut-il s'en inquiéter et comment l'expliquer?

Fièvre, toux persistante qui peut durer une centaine de jours, rougeur autour des yeux : la coqueluche connaît une forte hausse en Wallonie. 163 cas ont déjà été répertoriés depuis le début de cette année pour 363 cas confirmés en 2023. En clair, près de la moitié du recensement de l’an dernier, est déjà atteint au mois de février.

"Toutes les tranches d'âge, de 0 à 100 ans, sont touchées, mais on voit surtout que les 10-17 ans et les jeunes adultes sont les plus atteints", explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq.