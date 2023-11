Le nombre de nouvelles voitures électriques dépasse celui de véhicules diesel en Europe

Le marché automobile a connu son quinzième mois consécutif à la hausse. Au total, 855.484 nouvelles voitures ont été immatriculées, une hausse de 14,6% par rapport au même mois de 2022. Une croissance à deux chiffres était observée dans trois des plus gros marchés du Vieux Continent: France (+21,9%), Italie (+20%) et Espagne (+18,1%). En Belgique, le marché a connu un bond de 26,6% des immatriculations.

Les immatriculations de véhicules électriques en Europe ont augmenté de plus de 36% en octobre, à 121.808 unités. Les plus grosses hausses ont été observées en Belgique et (+147,3%) et au Danemark (+100,7%).