Le Père Noël va-t-il faire disparaitre Saint-Nicolas? Les Belges délaissent de plus en plus le Grand Saint

Au fil des années, la fête de Noël prend de plus en plus de place et ses décorations sont installées de plus en plus tôt. L'équipe de l'émission C'est pas tous les jours dimanche a voulu savoir pourquoi.

Les invités présents sur le plateau sont tous d'accord pour dire que Saint-Nicolas est principalement une fête adressée aux enfants, tandis que Noël s'adresse davantage à toute la famille. En ce sens, le 25 décembre est plus rassembleur que le 6.

"Un premier aspect est que les Belges télétravaillent plus et veulent un environnement qui soit chaleureux à la maison. Autre élément de réponse : les communications des enseignes et des marques sont internationales. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ces publicités qui jouent très fort sur l'émotionnel concernent plutôt Noël. Troisième élément, c'est la réaction du consommateur. On vit une crise, il y a des ménages pour lesquels c'est plus difficile de consacrer plus d'argent aux fêtes. D'un autre côté, il y a aussi des familles qui vont acheter de manière plus éco-responsable."

"Quoi qu'il en soit, l'enfant a toujours une place importante dans les fêtes. Quels que soient les revenus, on fera un cadeau pour les enfants", assure Françoise Gabriel, professeure de marketing à la Haute École Libre Mosane (HELMO).