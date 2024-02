Le phénomène des "deepnudes" perce chez les jeunes avec des effets dévastateurs: 7% ont déjà tenté d'en réaliser

Partager:

Une étude de l'Université d'Anvers dresse un constat inquiétant : les jeunes sont nombreux à connaître, voire à créer des "deepnudes". La plupart du temps, ce sont des hommes.

C'est un acte illégal et punissable par la loi, pourtant, plus de 7% des jeunes ont déjà tenté de réaliser des "deepnudes". C'est ce que révèle une étude de l'Université d'Anvers, réalisée auprès de plus de 2 800 jeunes Belges âgés de 15 à 25 ans, à la demande de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes (IEFH) et du secrétariat d'État à l'Égalité des chances, à l'Égalité des genres et à la Diversité. Les jeunes Belges sont même 41,9% à en avoir déjà entendu parler et 13.8% a en avoir déjà reçu. Mais de quoi s'agit-il ? Ce sont des images ou des vidéos truquées exposant une personne nue grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour les générer, des outils sont utilisés que 12.8% des jeunes Belges connaissent.

Pourtant, la création de deepnudes n'est pas anodine. Elle a souvent des conséquences graves pour les victimes. D'ailleurs, l'étude montre que l'impact de transmission de deepnudes est similaire à la distribution d'images sexuellement explicites sans le consentement de la personne concernée. Les conséquences peuvent être un état de stress post-traumatique, des troubles anxieux, une dépression, une perte de confiance en soi, et même des pensées suicidaires, d'après l'Université d'Anvers. À lire aussi Une ex-Miss Belgique victime de "deepnude" témoigne: "J’ai été profondément choquée" Qui sont, généralement, les victimes ? 98% des deepnudes qui circulent sur Internet représentent des femmes et la plupart du temps, ceux-ci sont réalisés par des hommes. Ils sont d'ailleurs plus nombreux, parmi les jeunes, à connaître le phénomène, à posséder des deepnudes ou à avoir essayé d'en créer, par rapport aux femmes.

Child Focus reçoit, d'ailleurs, de plus en plus d'appels de mineurs, via sa ligne d'assistance 116 000, après avoir été victimes de deepnudes. Les motivations sont diverses, selon l'étude : volonté d’humilier la victime, vengeance, curiosité ou volonté de se rendre populaire. C'est souvent sur les réseaux sociaux que les jeunes trouvent ces images ou vidéo. Les applications concernées sont Snapchat (32,9 %), X (25,7 %), Instagram (25,5), TikTok (20,2 %) et Telegram (18,9 %). La plupart de ces applications ne proposent pas d'outils pour lutter contre les deepnudes. À lire aussi Julia reçoit un mail avec des photos d'elle nue... alors qu'elle n'en a jamais fait: l'utilisation malveillante d'intelligences artificielles fait des ravages