Le président sud-africain blanchi après une enquête de la banque centrale

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, n'a pas violé les régulations sur les changes monétaires, a tranché lundi la banque centrale nationale au terme d'une enquête menée pendant un an. Celle-ci avait été ouverte après la découverte de quelque quatre millions de dollars américains (un peu plus de 3,6 millions d'euros) cachés dans le canapé de l'homme d'État.