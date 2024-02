Le principe de la tirette, entré en vigueur il y a 10 ans, convainc près de 80% des automobilistes belges

Huit Belges sur dix estiment que le principe de la tirette, qui a été introduit il y a tout juste dix ans dans le code de la route, est efficace, ressort-il lundi d'une enquête de l'Institut Vias menée auprès de 2.000 conducteurs. Les Wallons sont toutefois plus dubitatifs que leurs compatriotes flamands et bruxellois, puisque 20% d'entre eux remettent en cause l'utilité de ce mécanisme.

De manière générale, 97% des conducteurs et conductrices belges ont déjà entendu parler de ce principe, toutefois mieux connu en Flandre (99%) qu'en Wallonie (95%) et à Bruxelles (90%). Mais de la théorie à la pratique, il y a parfois un grand pas, puisque seuls 59% des Bruxellois et 71% des Wallons l'appliquent correctement. Parmi les sondés, "16% croient à tort qu'il faut se rabattre le plus vite possible au lieu d'aller jusqu'au rétrécissement", épingle Vias.

À l'échelle nationale, 84% des conducteurs jugent le principe de la fermeture éclair efficace. Des disparités régionales existent toutefois puisqu'un Wallon sur cinq (21%) pense qu'il ne l'est pas.

Au total, plus de deux conducteurs sur trois (67%) l'appliquent toutes les semaines, mais les Bruxellois sont un peu plus nombreux à l'utiliser régulièrement (71%).