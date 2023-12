Le Sporting Pelt manque de toujours régularité, Eupen engrange une septième victoire

La troisième rencontre au programme de la soirée a vu Hurry Up s'incliner face à Aalsmeer 27-34.

Le Sporting Pelt est lui battu à Volendam 30-27 mais les Limbourgeois ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes et payent cash leur manque de constance dans le jeu.

Ce trio est poursuivi par Volendam et Aalsmeer qui comptent 17 unités chacun, talonnés qu'ils sont par Eupen (16).

Au classement de la BeNe-League, Bocholt est en tête avec 20 points devant Visé (19) et les Lions (18).

Mardi, Bocholt s'était imposé à Izegem 26-35 alors que dimanche les Lions reçoivent Bevo. La dernière rencontre de cette journée de championnat entre Visé et Hubo se jouera le 13 décembre.

Avec 13 points, Pelt et Hurry Up se partagent la 7e place. Bevo est 9e (12 pts). Dixième au classement, Hubo compte 6 pts, Houten est 11e et avant-dernier avec 3 unités. Toujours bredouille, Izegem ferme la marche.