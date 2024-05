Les tests de Benjamin Maréchal: quelle est la meilleure mozzarella en supermarché?

La mozzarella est le fromage le plus vendu au monde et aussi l'un des moins gras et l'un des moins salés. Ce fromage d'origine italienne se décline en plusieurs versions : burrata, stracciatella, mozzarella di bufala (au lait de bufflonne) ou mozzarella au lait de vache. Cette petite boule blanche peut aussi être fabriquée à base de lait cru ou de lait pasteurisé. Bien sûr, toutes ne se valent pas, leurs prix varient d'ailleurs entre 7 et plus de 20 euros le kilo. Alors à quelle mozzarella se vouer pour notre santé ?

L'artisan écarte directement la mozzarella premier prix du Delhaize à 6,37 € le kilo. Il souligne la présence d'eau verdâtre et de l'acidité. Il ajoute que niveau texture, elle est très dure et sèche.

Concernant la mozzarella Galbani au lait de vache à 12,62 € le kilo, Berardo Chironna trouve qu'elle est plus humide, salée et acide. Il précise d'ailleurs que plus une mozzarella est humide, mieux c'est. Pour la Galbani au lait de bufflonne à 24,40 €, l'expert trouve que la boule se casse beaucoup trop facilement. Il explique que l'idéal est de pouvoir couper correctement le fromage si on veut le cuisiner.

La mozzarella de chez Garofalo à 20,40 € est la grande gagnante, grâce à son goût et à sa texture. "Elle a l'air beaucoup plus artisanale", précise l'artisan. De plus, cette mozzarella a l'appellation d'origine contrôlée.