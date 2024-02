"Le ton va se durcir": des agriculteurs vont bloquer de grands dépôts ce vendredi

Selon nos informations, la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) n'est pas satisfaite des actions politiques. "On veut une hausse de certains prix à très court terme", dit Maxime Janssens, vice-président de la FJA. "De la viande, des oeufs, du lait,..."

La grogne des agriculteurs se poursuit. Demain après-midi, une réunion est prévue entre leurs représentants, syndicats et Coméos, le porte-parole du commerce et des services en Belgique, ainsi que l'ensemble des acteurs de la grande distribution.

Il y aura donc une présence avec tracteurs ce vendredi devant différents dépôts:

Aldi à Villeroux, Bastogne et Gembloux,

Lidl à Marche-en-Famenne,

Intermarché à Gosselies.

Des blocages sont prévus au moins jusqu'à la réunion."À la sortie de la réunion, on continuera ou non les blocages", dit Maxime Janssen. "Mais on espère les lever."

Mais ils pourraient également durer plusieurs jours. "Si les réponses amenées par Coméos ne nous satisfont pas, il y aura malheureusement plusieurs jours de blocages. Le ton va se durcir ces prochaines semaines."